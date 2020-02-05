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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 10:17
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 10:17

Neymar bir doğum günü haftasında daha kadroda yok

Neymar bir doğum günü haftasında daha kadroda yok

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Doğum günü haftasında partilerine devam eden Brezilyalı yıldızı Neymar, son 2 sezonda olduğu gibi yine bir doğum günü haftasında PSG’de kadroda yer almadı.

Fransa Ligi’nde dün akşam Nantes’la karşılaşan PSG’de Neymar, doğum günü haftasına gelen üst üste 3. sezonda yine bir maçta forma giymedi. Önceki gün takım arkadaşlarıyla yeni yaşını kutlayan Neymar, bugün resmen 28 yaşına girdi. Fransız ekibi, Nantes maçında sakatlığı sebebiyle Neymar’ın kadroda yer almadığını söylese de teknik direktör Thomas Tuchel’in, Sambacı’ya özel izin verdiği belirtildi.

Şimdi ise gözler, Neymar’ın kardeşi Rafaella’nın doğum günü 11 Mart’ta çevrildi. Çünkü Neymar, son 5 sezonda sakatlık ya da cezalı olması sebebiyle kız kardeşinin doğum günü haftasında hiç maça çıkmadı. PSG bu tarihte, Devler Ligi son 16 Turu’nda Dortmund’la sahasında rövanş maçına çıkacak.

İşte herkesin bembeyaz giyindiği doğum günü gecesinden kareler:

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