Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Neymar: Ayrılmak istedim!

Neymar: Ayrılmak istedim!

Neymar: Ayrılmak istedim!

Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, kapanan yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Neymar, taraftarlarınca yuhalanarak protesto edildiği ve attığı golle PSG'yi galibiyete taşıdığı Strasbourg maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftarları anladığını söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Bunun taraftarlar için zor olduğunu biliyor ve onları anlıyorum. Ama şu andan itibaren PSG'nin bir oyuncusuyum. Taraftarlarımıza söyleyecek özel bir şey yok. Kariyerim boyunca yuhalanmaya alıştım. Artık her maç benim için deplasman olacak. Bu bir utanç, onlara karşı hiçbir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini itiraf eden yıldız oyuncu, şöyle konuştu:

"Herkesin bildiği gibi ayrılmak istedim. Bunu daha önce de söyledim. Detayları konuşmak istemiyorum. Bu sayfa artık kapandı. PSG'nin bir oyuncusuyum ve sahada her şeyimi vereceğim."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

21 kilo veren Buse Varol'un fit hali şaşırttı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Hercai'nin yıldızı imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
'Zamanında çok kazandım, şimdi param yok'
'Güney'e kardeş istiyoruz'
<p>Bitkiler gerçekten havadaki radyasyonu emebilir mi?<br /> Afrika menekşesi ve hercai menekşe ara

Bitkiler Radyasyonu Engeller Mi? | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2500 yıllık Altın Elbiseli Adam Türkiye'de

Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone saldırısı!