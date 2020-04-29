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aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 20:43
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 20:44

Newcastle'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Cim-Bom'un radarında

Newcastle'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Cim-Bom'un radarında

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Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım bonservisi Newcastle United'da olan sezonu ise Rotherham United'da geçiren Daniel Tan Barlaser'i gözüne kestirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmiş olsa da takımların transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon takviyeleri için araştırmalarını sıklaştıran Galatasaray'da gündeme gelen son isim İngiltere'den Daniel Tan Barlaser oldu.

Bonservisi Newcastle'da bulunan Türk asıllı oyuncu, bu sezon kiralandığı İngiltere Lig 1 ekiplerinden Rotherham'ın formasıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Stoke-on-Trent Live'a göre yeni sezonda Stoke'un öncelikli transfer hedefleri arasında yer alan 23 yaşındaki oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtildi.

LİG 1'DE FARK YARATTI

Haberde Barlaser'in bu sezon Rotherham formasıyla sergilediği performansın Newcastle yetkililerini de etkilediği aktarıldı. İngiltere Lig 1'de isabetli pas oranıyla üçüncü sırada yer alan Barlesar, tehlikeli atak başlangıcı başlatma ve başarılı defansif müdahale anlamında da ligin en iyisi olarak öne çıktı.

Fanatik'in haberine göre genç oyuncunun, Newcastle'ın değişmesi ve daha iddialı hale gelmesi beklenen yapısında şans bulması zor gözüküyor. İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi ise 2021'in Haziran ayında sona erecek.

ESKİ GAZİANTEPLİ DEVREDE

Daha önce de Türk takımlarıyla adı geçen genç oyuncu için bu kez Shola Ameobi'nin devrede olduğu belirtiliyor. Eski bir Newcastle United oyuncusu Ameobi, ülkemizde de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Gaziantep FK) forması giymişti. Oyuncunun Türkiye'ye transferinde de faktör olabileceği belirtiliyor.

Zamanında U16 ve U17 kategorilerinde Türk Milli Takımı forması giyen Barlaser, U18'de ise İngiltere adına mücadele etmişti.

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