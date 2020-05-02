Newcastle United'ı satın almaya hazırlanan Muhammed bin Selman'a rakip çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın almaya hazırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kötü haber. ABD'li televizyoncu Henry Mauriss, Selman'ın 300 milyon pound teklifine karşılık Siyah-Beyazlı kulüp için 350 milyon pound önerdi.

İngiltere'de büyük bir yatırım yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kötü bir haber geldi. Premier Lig kulübü Newcastle United'ı satın almak için 300 milyon pound teklif yapan Prens Selman'a Amerika'dan rakip çıktı.



İngiliz basınında çıkan haberde ABD'li televizyoncu Henry Mauriss, Newcastle United için kulüp sahibi Mike Ashley'e 350 milyon pound'luk teklif yaptı.

Amerika'nın en büyük televizyon patronlarından olarak gösterilen Henry Mauriss'in yaklaşık 1 yıldır Newcastle United için görüşmeler yürüttüğü biliniyordu ancak Prens Selman'ın teklifinin yukarısına çıkması herkesi şaşırttı.

Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley ile Prens Selman'ın satış konusunda ileri bir safhada oldukları için Henry Mauriss'in şansı az olarak değerlendiriliyor ancak aradaki 50 milyon pound'luk fark akışı değiştirebilir.

ADA'DA KARMAŞA HAKİM

Newcastle United'ı almak için görüşmeleri sürdüren Prens Selman'ın İngiltere piyasasına bu şekilde girmesine tepkiler ise sürüyor.

(Hürriyet)