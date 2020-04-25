Newcastle United'da gündem Gareth Bale, Edinson Cavani ve Arturo Vidal

Büyük bir transfer bütçesi belirleyen Newcastle’da birçok isim gündeme gelirken, öne çıkan futbolcular Gareth Bale, Edinson Cavani ve Arturo Vidal oldu. Barcelona ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Vidal’ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, bu transferde Inter ile rekabete girdi. Barcelona’nın da Şilili yıldız için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda hedefteki ikinci isim ise Bale oldu. Her transfer döneminde Real Madrid’den ayrılacağı haberleri çıkan Galli yıldız için, önemli bir teklif yapılması planlanıyor. Newcastle ile ismi anılan diğer bir yıldız ise PSG’nin Uruguaylı golcüsü Cavani. Fransız ekibiyle bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Cavani’nin de takıma dahil edilmesi için çalışmalar yapılması bekleniyor.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN 2 ADAY
Öte yandan, İngiliz ekibinde gelecek sezon teknik direktör değişikliğine de gidileceği öğrenildi. Siyah- beyazlılarda gündeme gelen isimler ise şu anda takım çalıştırmayan Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri. İki isimden birinin gelecek yıl Steve Bruce’nin yerine göreve getirileceği belirtildi.
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.
Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adları Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Sarı-Lacivertliler, öncelikle bu sorunu çözmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi'yi gündemine aldı. Kanarya, tecrübeli savunmacıya 2 yıllık sözleşme teklif edecek.
Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.
31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.
Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci transferi için girişimler sıklaştırıldı. Siyah-Beyazlıların hedefinde ise Fabri ve Volkan Babacan var. İki futbolcuya da ‘bonservislerinizi alıp gelin' mesajı yollandı.