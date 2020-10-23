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aksam.com.tr
  • 23 Ekim 2020 Cuma 13:11
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Neven Subotic'ten Beşiktaş maçı yorumu: Büyük maçlarda oynamayı çok severim

Neven Subotic'ten Beşiktaş maçı yorumu: Büyük maçlarda oynamayı çok severim

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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un savunmacısı Neven Subotic, büyük maçlarda oynamayı sevdiğini, Beşiktaş maçının kendileri için önemli bir test olacağını söyledi. Süper Lig'in kalitesini değerlendiren deneyimli savunmacı, “Zorlu bir lig ve bazen maçlar bir pozisyona bakıyor” dedi.

Denizlispor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

SUBOTİC’İN SÜPER LİG’DE İLK GOL SEVİNCİ

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sırp stoper Neven Subotic, iyi bir takım olduklarını, her geçen hafta performanslarını artırdıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında Süper Lig kariyerinin ilk golünü attığını belirten Subotic, galibiyette payı olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

"BÜYÜK MAÇLARDA OYNAMAYI ÇOK SEVERİM"

Beşiktaş’a karşı önemli bir mücadeleye çıkacaklarını vurgulayan 31 yaşındaki Subotic, “Özellikle ben büyük maçlarda oynamayı çok severim. Bizim gibi takımların büyük maçlarda kalitesini ortaya koyma şansı daha yüksek oluyor. Kendinizi gösterebiliyorsunuz. Bizim için önemli bir test olacak. Kendi seviyemizi ölçebileceğimiz bir maç. Rakibimiz lige çok iyi başlayamadı. Büyük bir takım olmasına rağmen iyi başlayamadılar. Biz bunu iyi değerlendirip üzerine gidebiliriz” diye konuştu.

"SÜPER LİG, ZORLU BİR LİG"

Süper Lig’de oynanan futbolu da değerlendiren Subotic, “Futbolda öncelikle zevk alıp eğlenmeniz gerekiyor. Ben burada gerçekten oynamaktan zevk aldığımı ve eğlendiğimi söyleyebilirim. Zorlu bir lig ve bazen maçlar bir pozisyona bakıyor. Her maçta konsantrasyonunuzun 90 dakika boyunca yüzde 100 olması gerekiyor. Hata yapmamanız gerekiyor. Şu ana kadar eğlenceli ve hoşuma giden bir lig olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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