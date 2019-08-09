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aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 20:08
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  • 09 Ağustos 2019 Cuma 20:10

Neustaedter'den veda mesajı

Neustaedter'den veda mesajı

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Fenerbahçe'den ayrılan Rus futbolcu Roman Neustaedter, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajla veda etti.

Dinamo Moskova ile bir yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe ailesi çok teşekkürler. Her zaman kalbimde olacaksınız. Güle güle." ifadelerini kullandı.

Neustaedter,  2016 yılında Alman ekibi Schalke 04'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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