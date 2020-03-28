Neslihan Yiğit: 'Tokyo 2020 hedefim değişmedi!

Badminton branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan Yiğit, dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle Tokyo 2020'nin ertlenmesini AA muhabirine değerlendirdi.
Türkiye'yi, 2012 Londra Olimpiyatları'nda temsil eden 26 yaşındaki milli badmintoncu, "Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ileri bir tarihe ertelendi. Bu durum tabii ki beni üzdü fakat sağlığın ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyim. Bizler oraya giderken, hazırlanırken ruhen ve fiziken kendimizi en iyi hissettiğimiz, en güçlü olduğumuz bir dönem olmalıydı." ifadelerini kullandı.
"Bu durumun bizleri olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum." diyen Neslihan, "Ben yine bir sporcu olarak şartlar ve imkanlar ne olursa olsun hedeflerim doğrultusunda her zaman en iyisini yapmaya devam edeceğim. Hedefim değişmedi, sadece süreç uzadı. Bu süreçte bizler mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
"EVDE KAL" ÇAĞRISI
Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarına evinde devam ettiğini dile getiren milli badmintoncu, "evde kal" çağrısında bulundu.
Neslihan, "Lütfen dışarıya çıkmayınız, evlerinizde kalınız. Bizler bu salgını bilinçli bireyler olduğumuz takdirde yenebiliriz." diye konuştu.
Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.
Süper Lig'de Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör konusunda henüz somut bir adım atmadı. Sarı Lacivertliler'de, yeni teknik direktörün kim olacağı konusu belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.
Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Bayern Münih kancası... Yedek kaleci arayışında olan Alman devinin transfer listesinde 21 yaşındaki kalecinin yer aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen Alman futbolcu Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.
İtalyan yazar Andrea Di Caro, bugün yayınladığı yazısında artık gerçekçi olmak gerektiğini ve bu futbol sezonunu düşünmeyi bırakıp yeni sezonu ummaları gerektiğini aktardı. Di Caro'nun çizdiği profil ise yarıda kalan Serie A sezonunun iptal olacağı izlenimini yarattı.