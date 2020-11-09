Neredesin Ljajic!

Adem Ljajic kayıplarda... Siyah-Beyazlı takımda 3. sezonunu geçiren Ljajic, beklentilerin oldukça uzağında kalırken son olarak Sırbistan Milli Takımı’na da çağrılmadı. Sergen Yalçın’ın mili arada Ljajic’le özel olarak görüşeceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin Premier Lig'den flaş transferi Mbwana Ally Samatta'nın yokları oynaması eleştiri konusu oldu.
Takımlar her gün yeni vakalar açıklarken Süper Lig'in sürmesi kolay olmayacak. Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de kulüpler her gün yeni koronavirüs vakaları açıklıyor. 42 haftalık maratonun sonu gelecek mi henüz bilinmiyor!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında lig lideri Milan, konuk ettiği Hellas Verona ile son dakikalarda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.
Real Madrid, İspanya 1'inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 9'uncu haftasında deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu.
N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Sang, kadınlarda ise yine Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı.