Nenad Bjelica'nin Fenerbahçe'ye ilk transferi Josip Juranovic olacak

Fenerbahçe'nin başına geçmeye en yakın isim olan Nenad Bjelica ile ilgili Hırvatistan basınında flaş bir iddia çıktı. Gazete ve internet sitelerine göre genç hoca, Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşme imzalaması durumunda Hajduk Split'te forma giyen Josip Juranovic'i transfer etmek istiyor. Hırvat ekibinin kaptanı olan 24 yaşındaki sağ bekin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Juranovic bu sezon 22 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Çok yönlü bir futbolcu olan genç yıldız, gerektiğinde orta alanda 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Fiyatı 3 milyon Euro olan Juranovic'le Alman ve İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Çok yönlü bir futbolcu olan Juranovic 3 mevkide birden oynayabiliyor. Hırvatistan formasıyla 2 maça çıkan Juranovic son iki sezon önemli bir çıkış yakaladı.
(Takvim)
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Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi olan Nenad Bjelica, sağ bek transferiyle birlikte geliyor. Hırvat teknik adam, Hajduk Split'te forma giyen Josip Juranovic'i Sarı-Lacivertlilere kazandırmak istiyor. 24 yaşındaki futbolcu, sağ bek haricinde merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.
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