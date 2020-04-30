SPOR GÜNDEMİ

Ligler 5 Haziran'da başlıyor Ligler 5 Haziran'da başlıyor TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.

AKŞAM Özel Röportaj: Maçları yine omuz omuza izleyelim AKŞAM Özel Röportaj: Maçları yine omuz omuza izleyelim Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”

Babam terfi ettirmedi hakemliği bıraktım Babam terfi ettirmedi hakemliği bıraktım Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”

Nenad Bjelica paragöz! Nenad Bjelica paragöz! Adı Fenerbahçe'yle anılan Hırvat teknik adam Bjelica'nın Dinamo Zagreb'te ne kadar kazandığını bir dönem kulübün etkili isimlerinden Zdravko Mamiç açıkladı.

Genç futbolcu feci şekilde can verdi Genç futbolcu feci şekilde can verdi Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...

Semih Özsoy'un koltuğu gitti Semih Özsoy'un koltuğu gitti Fenerbahçe'de bu sezon basketbolda THY Euroleague'de ve ligde işler istenildiği gibi gitmedi. Basketbol şubesini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği oldu.