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  • 30 Nisan 2020 Perşembe 18:18
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  • 30 Nisan 2020 Perşembe 18:59

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yi yalanladı

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yi yalanladı

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Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörlük görevi için son dönemde ismi en çok geçen adayların başında gelen Nenad Bjelica, sarı lacivertlilerle görüştüğü yönündeki iddialara yanıt verdi.

Dinamo Zagreb ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşmayan Bjelica, Hırvat basınına konuştu.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜĞÜM HABERLERİNİ GAZETELERDEN OKUDUM"

Tecrübeli teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” ifadelerini kullandı.

“İSPANYA, İTALYA VE ALMANYA TERCİHİM”

Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediğini söyleyen Bjelica, “Teklifler aldım ama benim yolum belli. Rekabetçi futbol, dolu stadyumlar ve Avrupa'da bir takım çalıştırmak istiyorum. İspanya, İtalya ve Almanya benim tercihlerim. Tabi başka bir büyük bir ligden de teklif gelirse kabul ederim” dedi.

(FutbolArena)

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Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.

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