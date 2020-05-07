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aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 10:40
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 10:40

Nenad Bjelica, Fenerbahçe yönetiminden 4 futbolcunun transferini istedi

Nenad Bjelica, Fenerbahçe yönetiminden 4 futbolcunun transferini istedi

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Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaşma sağladığı teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerdeki transfer listesini hazırladı bile. Hırvat teknik adam; sol kanat Mislav Orsic, sol bek Dario Melnjak, sağ bek Josip Juranovic ve stoper Emir Dilaver'in transfer edilmesini istiyor.

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın tavsiyesi üzerine üç Hırvat ve bir Boşnak olmak üzere 4 ismi yakın takibe aldığı öğrenildi.

Öncelikli hedef Bjelica'nın son takımı Dinamo Zagreb'in yıldız hücumcusu Mislav Orsic.

33 MAÇTA 20 GOL ATTI

Asıl mevkii sol açık olan, ancak forvet ve sağ kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Orsic, bu sezon 33 resmi maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Hırvat futbolunun küçük yaşlarda büyük umutlar beslediği Miroslav Orsic, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Kısa İtalya macerasının ardından Güney Kore ve Çin'e giden 27 yaşındaki futbolcu, Dinamo Zagreb'de adeta kendini buldu.

Bu sezon ligde 19 maçta 12 gol atıp 5 asist yapan Orsic, Şampiyonlar Ligi eleme ve grup maçlarında ise12 maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı. Orsic, geçen sezondan itibaren 3 kez de Milli Takım forması giydi.

SOL BEKE MELNJAK

Bjelica'nın önerdiği bir diğer isim ise tanıdık. Hasan Ali ile henüz sözleşme imzalamayan sarı-lacivertli kulübün Çaykur Rize'nin Hırvat sol beki Dario Melnjak için de nabız yoklamaya başladığı kaydedildi.

SAĞ BEKE JURANOVIC

Sağ bek için önerilen isim ise Hajduk Split'in 24 yaşındaki kaptanı Josip Juranovic.

EMİR DİLAVER'DEN VAZGEÇMİYOR

Teknik direktörlük için 1 numaralı aday haline gelen Nenad Bjelica'nın bir diğer prensi Emir Dilaver. Son olarak Dinamo Zagreb'de Hırvat hoca ile birlikte çalışan Türk asıllı Avusturyalı stoper adeta Bjelica'nın vazgeçemediği bir isim.

2013-14'te Austuria Wien'de Bjelica ile birlikte şampiyonluk yaşayan Emir Dilaver, 2017-18'de hocasıyla Lech Poznan'da buluştu. Bjelica, Emir'i iki sezon önce Dinamo Zagreb'e de aldı. Bjelica, Emir'i Fenerbahçe'ye de istiyor.

(Fotomaç)

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Bjelica, Fenerbahçe yönetiminden 4 futbolcuyu istedi

Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaşma sağladığı teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerdeki transfer listesini hazırladı bile. Hırvat teknik adam; sol kanat Mislav Orsic, sol bek Dario Melnjak, sağ bek Josip Juranovic ve stoper Emir Dilaver'in transfer edilmesini istiyor.
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