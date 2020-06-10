Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirdik

Fenerbahçe, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar ile anlaşmaya varmış olsa da yeni sezonun hoca adayları arasında Nenad Bjelica'nın ismi geçmeye devam ediyor.
Yaşanan son gelişmeler sonrası Nenad Bjelica da ülkesine konuştu. Avusturya'dan iki gün için Zagreb'e gelen Bjelica, yoğunluğu arasında ülkesinden Net.hr'ye özel bir röportaj verdi.
Net.hr'de Fenerbahçe'nin Tahir Karapınar ile geçici olarak anlaştığı belirtilerek Bjelica ile Fenerbahçe üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. Verdiği röportaja Bjelica, "Bir aydır Fenerbahçe konusunda çok şey yazılıyor. Şimdiye kadar birçok isim çıktı. Neyin doğru olduğunu gerçekten bilmiyorum" şeklinde başladı.
“BENİMLE İLGİLENEN TEK KULÜP FENERBAHÇE DEĞİL”
Fenerbahçe ile uzun bir süredir görüşmediğini aktaran Bjelica, "Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum. Başka birçok takımdan teklif aldım. Nereye, ne zaman gideceğimi kestirmek güç ancak kesin olan şey Fenerbahçe'nin benimle ilgilenen tek kulüp olmadığı" ifadelerini kullandı.
“FENERBAHÇE HARİKA BİR KULÜP”
Beş büyük ligden birinde görev almak istediğini ama Fenerbahçe'nin harika bir kulüp olarak istisna yarattığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Benimle hangi takımların ilgilendiğini söyleyemem. Daha önce de söylediğim gibi hedefim beş büyük ligden biri ve stadyumların dolu olduğu, futbolun atmosferinin tadının çıkaracağım bir lig... Fenerbahçe, beş büyük ligden bir takım değil ama harika bir kulüp. Bu benim için önemli bir meydan okuma olurdu. Başka bir lig de olabilir ama belirttiğim gibi Fenerbahçe, beş büyük ligden birinde olmasa da harika bir kulüp" dedi.
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Sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı takımın başına geçiren Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde ilk sırada yer alan Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere dair yeni açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, “Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum. Başka birçok takımdan teklif aldım. Nereye, ne zaman gideceğimi kestirmek güç ancak kesin olan şey Fenerbahçe'nin benimle ilgilenen tek kulüp olmadığı” ifadelerini kullandı.
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