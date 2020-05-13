  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:46
  • |
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:06

Nenad Bjelica: Fenerbahçe için tüm teklifleri bir kenara koydum

Nenad Bjelica: Fenerbahçe için tüm teklifleri bir kenara koydum

Paylaş

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe ile görüştüğünü reddetmeyen Hırvat teknik adam, “Ancak bir anlaşma yok. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor” dedi.

Bjelica’nın açıklamaları şu şekilde:

“FENERBAHÇE’YLE GÖRÜŞTÜM ANCAK BİR ANLAŞMA YOK, HABERLERİ %95’İ DOĞRU DEĞİL”

“Fenerbahçe ile görüştüm, evet ancak bir anlaşma yok. Hala görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor. Ne kadar maaş alacağım, sözleşme şartları, transfer listesi vs. %95'i doğru değil.

-YÜZDE 5’LİK DOĞRU OLAN KISIM NEDİR?

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. 30 milyon taraftarı var. Her teknik direktör için ilgi çekici bir mücadeledir. Ancak, henüz bir anlaşma yok. Anlaşma olacak mı, bunu da bilmiyorum. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum çünkü Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.

“ALİ KOÇ İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜM”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Kendisi Türkiye'nin en güçlü insanlarından biri.

- Anıl Dilaver, Petkovic, Orsic, Juranovic, Melnjak'ın adı Fenerbahçe ile geçiyor. Bunlarla birlikte herhangi bir Dinamo Zagreb oyuncusunu Fenerbahçe'ye almak ister misin?

Bu şartlara bağlı, finansal imkanlara bağlı. Dinamolu oyuncuların birçoğu çok üst seviyeye çıktı. Ancak, kendimle beraber kesin götürürüm diyeceğim oyuncu yok. Bu konuda Fenerbahçe ile hiç konuşma yapmadık, çünkü henüz el sıkışmadık. Ancak, tekrar ediyorum; Fenerbahçe ile henüz anlaşma aşamasındayız. Finansal detaylar konusunda henüz anlaşma sağlayamadık.

-NENAD, DİNAMO’DAN NEDEN AYRILDIN?

Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Çünkü, ortada bu işi bu noktaya götürecek bir neden yoktu. Dinamo'nun neden bir anda beni gönderme kararını verdiğini de anlayamadım. 22 ay burada çalıştım. Tüm sıkıntıları birlikte aşmıştık. Başkan Barisic, beni kulübün ikinci en önemli adamı haline getirmişti. Bunu yönetimden Zoran Mamic söylemişti. Benimle neden konuşmadan, beni gönderme kararı aldılar bunu anlayabilmiş değilim. Dinamo için elimden gelenin hep en iyisini verdim. Herkesle iyi anlaştım. Kimseyle bir tartışmam yoktu. Neden bütün her şeyi yıktılar, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim herhalde.

-HIRVATİSTAN MİLLİ TAKIMI İÇİN DE ADIN GEÇİYOR

Benim hedefim her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımın başına geçmek. Zlatko Dalic, EURO 2021'den sonra milli takımın başından ayrılır. Federasyondan bana bir teklif gelmedi, herhangi bir sözlü diyaloğumuz da olmadı. Ben milli takım çalıştırmak istemem. Her zaman tercihim bir kulüp takımı olur. Ben her gün motive bir şekilde çalışan ve böyle bir hayattan keyif alan biriyim.”

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'de 1 yöneticinin de koronavirüs testi pozitif çıktı

title

39 yaşındaki Daniel Guiza, Atletico Sanluqueno ile sözleşmesini uzattı

title

FETÖ'den hapis cezası alan eski futbolcuların ceza gerekçesi açıklandı

Galatasaray çalışmalarına devam ediyor

SPOR GÜNDEMİ

Ve Bjelica, F.Bahçe'yi açıkladı: Yüzde 95...
Ve Bjelica, F.Bahçe'yi açıkladı: Yüzde 95...

Ve Bjelica, F.Bahçe'yi açıkladı: Yüzde 95...

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe ile görüştüğünü reddetmeyen Hırvat teknik adam, “Ancak bir anlaşma yok. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor” dedi.

Karakolda ve mahkemede başka ifade vermiş!
Karakolda ve mahkemede başka ifade vermiş!

Karakolda ve mahkemede başka ifade vermiş!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada, 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6 eski futbolcuya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen hapis cezası hükmünün gerekçesi açıklandı.

Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi

Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi

Fenerbahçe Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. 2 tesis çalışanının haricinde 1 yöneticinin de koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! 2 yıllık imzalar atıldı
Beşiktaş ilk transferini yaptı! 2 yıllık imzalar atıldı

Beşiktaş ilk transferini yaptı! 2 yıllık imzalar atıldı

Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibinden önce davranarak 29 yaşındaki Kongolu sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. N'Sakala ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için ise 900 bin Euro maaş alacak.

İşte Hasan Şaş'ı istifa ettiren sebepler
İşte Hasan Şaş'ı istifa ettiren sebepler

İşte Hasan Şaş'ı istifa ettiren sebepler

Hasan Şaş'ın PSG'ye karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası takım otobüsünde ayağa kalkarak tüm takıma fırça attığı ortaya çıktı. Bu durum takım ve yönetimde rahatsızlık yaratırken, Terim yardımcısına sahip çıktı. Ancak Hasan Şaş hocasına haber bile vermeden istifa etti. İşte Hasan Şaş'ın istifasını getiren nedenler...

Cimbom'a imza atmak zorundalar! İşte o sözleşme...
Cimbom'a imza atmak zorundalar! İşte o sözleşme...

Cimbom'a imza atmak zorundalar! İşte o sözleşme...

Galatasaray'ın Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile protokol yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu protokole göre iki taraftan biri anlaşmayı bozarsa tazminat ödemek zorunda kalacak.

Bir ayrılık kararı daha! Gideceği takım bile belli
Bir ayrılık kararı daha! Gideceği takım bile belli

Bir ayrılık kararı daha! Gideceği takım bile belli

Gelecek sezon transferleri için kaynak arayışında olan Fenerbahçe, ederi yüksek bazı futbolcularını satışa çıkarmıştı. Bu futbolcuların başında Vedat Muriqi gelirken Kosovalı golcü de tercihini yaptı. 26 yaşındaki forvet, kendisiyle ilgilenen Tottenham'a gitmeye karar verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.