Nenad Bjelica: Fenerbahçe için tüm teklifleri bir kenara koydum

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe ile görüştüğünü reddetmeyen Hırvat teknik adam, “Ancak bir anlaşma yok. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor” dedi.

“Fenerbahçe ile görüştüm, evet ancak bir anlaşma yok. Hala görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor. Ne kadar maaş alacağım, sözleşme şartları, transfer listesi vs. %95'i doğru değil.

-YÜZDE 5’LİK DOĞRU OLAN KISIM NEDİR?

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. 30 milyon taraftarı var. Her teknik direktör için ilgi çekici bir mücadeledir. Ancak, henüz bir anlaşma yok. Anlaşma olacak mı, bunu da bilmiyorum. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum çünkü Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.

“ALİ KOÇ İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜM”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Kendisi Türkiye'nin en güçlü insanlarından biri.

- Anıl Dilaver, Petkovic, Orsic, Juranovic, Melnjak'ın adı Fenerbahçe ile geçiyor. Bunlarla birlikte herhangi bir Dinamo Zagreb oyuncusunu Fenerbahçe'ye almak ister misin?

Bu şartlara bağlı, finansal imkanlara bağlı. Dinamolu oyuncuların birçoğu çok üst seviyeye çıktı. Ancak, kendimle beraber kesin götürürüm diyeceğim oyuncu yok. Bu konuda Fenerbahçe ile hiç konuşma yapmadık, çünkü henüz el sıkışmadık. Ancak, tekrar ediyorum; Fenerbahçe ile henüz anlaşma aşamasındayız. Finansal detaylar konusunda henüz anlaşma sağlayamadık.

-NENAD, DİNAMO’DAN NEDEN AYRILDIN?

Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Çünkü, ortada bu işi bu noktaya götürecek bir neden yoktu. Dinamo'nun neden bir anda beni gönderme kararını verdiğini de anlayamadım. 22 ay burada çalıştım. Tüm sıkıntıları birlikte aşmıştık. Başkan Barisic, beni kulübün ikinci en önemli adamı haline getirmişti. Bunu yönetimden Zoran Mamic söylemişti. Benimle neden konuşmadan, beni gönderme kararı aldılar bunu anlayabilmiş değilim. Dinamo için elimden gelenin hep en iyisini verdim. Herkesle iyi anlaştım. Kimseyle bir tartışmam yoktu. Neden bütün her şeyi yıktılar, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim herhalde.

-HIRVATİSTAN MİLLİ TAKIMI İÇİN DE ADIN GEÇİYOR

Benim hedefim her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımın başına geçmek. Zlatko Dalic, EURO 2021'den sonra milli takımın başından ayrılır. Federasyondan bana bir teklif gelmedi, herhangi bir sözlü diyaloğumuz da olmadı. Ben milli takım çalıştırmak istemem. Her zaman tercihim bir kulüp takımı olur. Ben her gün motive bir şekilde çalışan ve böyle bir hayattan keyif alan biriyim.”

