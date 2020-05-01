Nenad Bjelica Fenerbahçe görüşmesini doğruladı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertliler ile yaptığı görüşmeyi doğrularken detaylara ilişkin de bilgiler verdi.
Daha önce görüşmeleri reddeden Nenad Bjelica, bugün Hırvat basınından TPORTAL'a yaptığı açıklamayla Çarşamba gecesi gerçekleşen görüşmeyi onayladı.
Hırvat basınının özel haberine göre Bjelica, "Evet, Çarşamba gecesi konuştuğumuzu söyleyebilirim. İlk resmi irtibat sağlandı. Bu konuda yeni olarak söyleyebileceğim tek şey bu" ifadelerini kullandı.
16 Nisan'da görevden alınmıştı
Nenad Bjelica, 15 Mayıs 2018'de göreve geldiği Dinamo Zagreb'in başında 4 gün sonra Hırvatistan Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonluğunu da kimseye bırakmayan Dinamo Zagreb'de Bjelica'nın sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacaktı ki Hırvat ekibi lige ara verildikten sonra 16 Nisan'da tüm teknik ekip ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'ye karşı görev yaptı
Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'i 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Bjelica'nın takımı grubun ilk maçında 4-1 mağlup ettiği temsilcimiz ile İstanbul'da da 0-0 berabere kalmıştı. O Dinamo Zagreb, grubu yenilgisiz olarak lider tamamlamayı başarmış ve son 16 turuna kadar gelip Benfica'ya elenmişti.
(Fanatik)
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Bir süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertliler ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Dinamo Zagreb'in başındaki görevi 16 Nisan'da sona eren Bjelica'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyordu.
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