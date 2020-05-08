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aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 13:57
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  • 08 Mayıs 2020 Cuma 14:06

Nenad Bjelica: 1 haftadır Fenerbahçe'den kimse benimle irtibat kurmadı

Nenad Bjelica: 1 haftadır Fenerbahçe'den kimse benimle irtibat kurmadı

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Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hırvat antrenör, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yaptığını ancak o günden beri Sarı-Lacivertlilerden hiç kimsenin kendisiyle irtibat kurmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda çalışmalar sürerken geçtiğimiz haftalarda Nenad Bjelica ismi gündeme gelmişti fakat son yaşanan gelişmeler durumun tam olarak böyle olmadığını ortaya koyuyor.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Hırvatistan'da yayın yapan "SATA24" gazetesi, Fenerbahçe-Bjelica flörtüyle ilgili bir haber yaparken bu haberde Türk medyasının yazdıklarının aksi bir durum olduğunu belirtti. Haberin sahibi gazeteci Antonio Bevanda, Türk medyasına göre Bjelica'nın Fenerbahçe'nin bir adım ötesinde olduğunu iddia etmesine karşılık görüşmelerin tıkandığını belirtti.

“1 HAFTADIR FENERBAHÇE’DEN KİMSE BENİMLE İRTİBAT KURMADI”

Haberde ayrıca Bjelica'dan da bir demeç yer alırken bu ifade oldukça dikkat çekiciydi. Bjelica yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Türk kulübünün liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdim" diyerek görüşmelere başladığını itiraf etti. Fakat açıklamanın devamında bu görüşmenin üzerine herhangi bir gelişme olmadığını da ekleyen Bjelica, "Şu an için söyleyecek bir şeyim yok. O günden bu yana Fenerbahçe'den hiç kimse benimle irtibat kurmadı" diyerek durumu ortaya koydu.

Bjelica ile ilgili Stjepan Tomas'ın olumsuz açıklamalarından sonra kendisinin de bu şekilde demeç vermesi Fenerbahçe-Bjelica ilişkisinde şimdilik mutlu sona yakın bir durum olmadığını ortaya koydu.

(Haberturk)

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