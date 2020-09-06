Nemanja Mihajlovic 2 yıllığına Boluspor'da

Bolu’da, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Arka Gdynia forması giyen kanat oyuncusu 26 yaşındaki Nemanja Mihajlovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni transfer Mihajlovic, kulüp binasında yapılan imza töreninin ardından takımla birlikte kamp çalışmalarına başladı.
Futbol hayatına Sırbistan takımı Rad’da futbola başlayan Mihajlovic, daha sonra Teleoptik, Partizan, Heerenveen ve Arka Gdynia takımlarında forma giydi. Kariyerinde 149 maçı bulunan Sırp kanat oyuncusu, 24 kez fileleri havalandırırken, 28 asist yaptı.
Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı eski golcüsü Vincent Aboubakar, ödemelerde bir sıkıntı yaşamak istemediği için Siyah-Beyazlılardan teminat talebinde bulununca transfer zora girdi.
Sparta Prag ile sözleşmesi biten ve şu an boşta olan tecrübeli stoper Semih Kaya, eski takımı Galatasaray'dan haber bekliyor. 29 yaşındaki savunmacı, Arda Turan gibi boş mukaveleye imza atmaya hazır.
Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı.
Fenerbahçe, Guangzhou ile sözleşmesini fesheden İsrailli forvet Eran Zahavi ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli hücumcu, Sarı-Lacivertlilerden yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak. Bu arada Eran Zahavi, spor paylaşımları yapan bir sosyal medya hesabının ‘Come to Fenerbahçe' paylaşımına ‘Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa...' cevabını verdi. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli taraftarlar, Zahavi'nin bu cevabını beğeni yağmuruna tuttu.
Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Jese Sekidika, Jimmy Durmaz ve Emin Bayram'a talip oldu.
The Land Of Legend Cup turnuvasında şampiyon olan Fenerbahçe, kupasını aldı. Kupa töreninde yaşananlar ise sosyal medyada gündeme oturdu.