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aksam.com.tr
  • 06 Eylül 2020 Pazar 15:22
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Nemanja Mihajlovic 2 yıllığına Boluspor'da

Nemanja Mihajlovic 2 yıllığına Boluspor'da

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TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Sırp kanat oyuncusu Nemanja Mihajlovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bolu’da, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Arka Gdynia forması giyen kanat oyuncusu 26 yaşındaki Nemanja Mihajlovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni transfer Mihajlovic, kulüp binasında yapılan imza töreninin ardından takımla birlikte kamp çalışmalarına başladı.

Futbol hayatına Sırbistan takımı Rad’da futbola başlayan Mihajlovic, daha sonra Teleoptik, Partizan, Heerenveen ve Arka Gdynia takımlarında forma giydi. Kariyerinde 149 maçı bulunan Sırp kanat oyuncusu, 24 kez fileleri havalandırırken, 28 asist yaptı.

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