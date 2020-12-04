Neftchi Fergana-Turon Yaypan maçında hakeme uçan tekme ve linç girişimi!

Neftchi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme atarak saldırdı.
Olayın ardında taraftarlar da sahaya girerek, hakeme linç girişiminde bulundu. Hakem, polisin yardımı ile güçlükle soyunma odasına götürüldü.
Tribünlerde sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görülürken, hakeme linç girişimi kameralara yansıdı.
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