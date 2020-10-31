Nefes kesen maçta Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı 1 sayı farkla devirdi

TOFAŞ maça Berkan Durmaz ve Purcell'in etkili oyunuyla hızlı başladı ve 4. dakikada farkı 5 sayıya (12-7) çıkardı. Brown ve Vesely ile etkili olmaya çalışan Fenerbahçe Beko, 7. dakikada farkı 1 sayıya ( 19-18) indirdi. Oyun üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, ilk çeyreği 28-24 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında da iyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 11. dakikada farkı 8 sayıya ( 33-25) çıkardı. Rakibinin bu oyununa De Colo ve Ali Muhammed'in isabetli dış atışlarıyla karşılık veren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 1 sayıya (36-35) düşürdü. Konuk ekip, 18. dakikada Ahmet Düverioğlu'nun pota altından bulduğu sayılarla ilk defa öne geçti: 48-50. Kalan bölümde TOFAŞ, Alihan Demir'in 3 sayılık basketiyle yeniden öne geçti (51-50) ve soyunma odasına bu skorla gidildi.
İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe Beko boyalı alandan Brown ve Vesely ile basketler buldu; skorda öne geçerek 22. dakikada 4 sayılık fark yakaladı: 51-55. Maçın 27. dakikası 61-61 eşitlikle geçilirken, son bölümde 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, final çeyreğine 73-66 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Melih Mahmutoğlu ve De Colo'nun basketleriyle Fenerbahçe Beko, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 74-84. TOFAŞ; Purcell ve Christon'ın basketleriyle cevap verse de De Colo ve Melih'in sayılarıyla konuk ekip, son dakikaya 98-90 önde girdi. TOFAŞ, önce Purcell'in 3 sayılık isabeti, ardından Christon'ın boyalı alandan bulduğu basketle oyuna yeniden ortak oldu: 97-98.
Maçın son saniyeleri ise taktik fauller ile geçti. 104-101 geriye düşen TOFAŞ, bitime 2 saniye kala Ali Muhammed'in Purcell'e yaptığı faul ile 3 atış kazandı. Purcell ilk iki atışını sayıya çevirirken, son atışını kaçırınca Fenerbahçe Beko salondan 104-103 galip ayrıldı.
TOFAŞ: 103 - Fenerbahçe Beko: 104
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