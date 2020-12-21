Nedim Özbey, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ambulans uçağın, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket etmesi ve 02.00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.
Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.
Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.
Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.
DETAY
• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.
Fenerbahçe'de futbolcular arasındaki sorunlar, kopukluklar, takım olamama sancısı hafta hafta gün yüzüne çıkıyor. Oyuncular arası yaşanan soğuk savaş, Gaziantep FK hezimetiyle iyice gün yüzüne çıktı. İşte sarı-lacivertlilerde perde arkasında yaşananlar...
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Marcel Tisserand, üst üste yaptığı uygulamalarla kredisini bitirdi. Kanarya'da yönetim ocak ayında bir stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor.
Oynadığı futbol ve kaybettiği puanlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor. 3-1 kaybedilen Gaziantep FK maçında Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut'u dinlemeyip Emre Belözoğlu'na yönelmesi soruları da beraberinde getirdi.
İtalyan devi Roma, Uğurcan Çakır için geliyor... Pau Gomez'den memnun kalmayan Roma, 15 milyon euroluk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.