AKŞAM

G.SARAY’IN Şampiyonlar Ligi’nde 1-0 mağlup olduğu Porto karşılaşması sonrası Younes Belhanda’nın görüntüleri Sarı-Kırmızılı taraftarları çileden çıkardı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Belhanda, üzerine Porto forması giyerek, arkadaşı Yacine Brahimi ve Sofiane Feghouli ile ‘keyifli’ bir sohbet gerçekleştirdi. Geldiği günden bu yana beklenen farkı yaratmayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sohbet sırasında gülmesi Sarı-Kırmızılı kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan Turgay Kerimoğlu’nu da oldukça kızdırdı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK GELDİ

Kerimoğlu, “Belhanda’yı ben artık kabullenemiyorum. Galatasaray’da böyle oynayamazsın, bu takımın geçmişini sana iyi anlatamamışlar. Ne güzel gülüyor bakın! Hizmet ettiğin kulüp sana değer vermiş. Bir sözleşme yapmış. Ama Senin keyfin yerinde, umursamıyorsun. Ne güzel değil mi? Ben hayatımda böyle olmadım. Fotoğraf her şeyi anlatıyor, konuşmaya bile gerek yok “ ifadelerini kullandı. Turgay Kerimoğlu’nun bu ifadelerine Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyada büyük bir destek gösterdi.

DEVRE ARASINDA SATILACAK

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda’nın sezon başından beri gösterdiği olumsuz tavırlarından rahatsız. Deneyimli çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılı yönetime verdiği raporda 28 yaşındaki orta oyuncusunun devre arasında satılması gerektiğini dile getirdi. Belhanda’dan gelecek para ile takımın eksiklerinin tamamlanması bekleniyor. Bilindiği gibi G.Saray devre arasında kesinlikle 1 forvet, 1 stoper transferi yapacak. Belhanda’dan gelecek sıcak parayla bu transferler gerçekleşecek. Çalışmalar başladı.