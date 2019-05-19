Ne Diagne'ye ne Sinan'a! Penaltı el değiştirdi
AKHİSARSPOR’LA oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fatih Terim’in direktifine rağmen penaltıyı kendisi kullanan ve kaçıran Diagne, bir daha beyaz noktada topun başına geçemeyecek.
Senegalli santrforun bu hareketi Rize’den sonra tekrarlaması Terim’i çok kızdırmıştı. Futbolcusunu uyaran tecrübeli çalıştırıcı, “Attığın goller bunları affettirmez. Ben Selçuk kullanacak diyorsam Selçuk, Belhanda diyorsam Belhanda kullanacak” dedi. Başakşehir maçında penaltı olursa topun başına Belhanda geçecek.
(Gunes)