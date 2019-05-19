Ne Diagne'ye ne Sinan'a! Penaltı el değiştirdi

Senegalli santrforun bu hareketi Rize’den sonra tekrarlaması Terim’i çok kızdırmıştı. Futbolcusunu uyaran tecrübeli çalıştırıcı, “Attığın goller bunları affettirmez. Ben Selçuk kullanacak diyorsam Selçuk, Belhanda diyorsam Belhanda kullanacak” dedi. Başakşehir maçında penaltı olursa topun başına Belhanda geçecek.

(Gunes)