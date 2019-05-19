Ne Bursaspor'a yaradı ne de Göztepe'ye
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Konuk ekip, 51. dakikada Deniz Kadah ile penaltı atışından faydalanamadı. Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk, penaltı atışını sağ köşeden çıkarmayı başardı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 35'e, Bursaspor ise 34'e yükseltti.
Sezonun son haftasında Bursaspor, Malatyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.