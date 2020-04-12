N'diaye'yi istemiyorlar

AKŞAM
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, performansından memnun olduğu tecrübeli oyuncunun 1 yıl daha kiralanmasını istiyor. Stoke taraftarları, bu yaz İngiltere’ye döneceği belirtilen Ndiaye’nin gelmemesini ve satılmasını istiyor. Bordo-Mavili Yönetim, kısa süre içinde İngiliz ekibi ile girişimlere başlayacak. Dizinden ameliyat olan Ndiaye ise kendisini iyi hissettiğini, liglerin başlamasını iple çektiğini dile getirdi. 29 yaşındaki oyuncu Trabzon formasıyla bu sezon 13 maçta 1 gol attı.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”
Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.
İngiltere Premier Ligi'nin devlerinden Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, yönetime Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli gol silahı olan Vedat Muriç'in alınması konusunda baskısını sürdürüyor.
Everton'da bekleneni veremeyen Oumar Niasse menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi ancak Sergen Yalçın oyuncuyu veto etti.
Rus basını, ABD'li basketbolcunun Türk Milli Takımı'nı tercihini değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tam bir spor tutkunu olduğu ve Larkin için özel çaba gösterdiği belirtildi.
Beşiktaş'la ismi anılan Brezilyalı yıldızın satış fiyatı dudak uçuklattı. Çin ekibi Evergrande, Sambacıya 16 milyon euro değer biçti. Çin Ligi'nin en pahalı üçüncü yıldızı durumundaki Talisca'yı bu şartlarda yeniden Türkiye'de görmek hayal. İlk sırada 19 milyonluk Oscar var.