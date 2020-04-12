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aksam.com.tr
  • 12 Nisan 2020 Pazar 08:00
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  • 12 Nisan 2020 Pazar 09:24

N'diaye'yi istemiyorlar

N'diaye'yi istemiyorlar

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Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.

AKŞAM

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, performansından memnun olduğu tecrübeli oyuncunun 1 yıl daha kiralanmasını istiyor. Stoke taraftarları, bu yaz İngiltere’ye döneceği belirtilen Ndiaye’nin gelmemesini ve satılmasını istiyor. Bordo-Mavili Yönetim, kısa süre içinde İngiliz ekibi ile girişimlere başlayacak. Dizinden ameliyat olan Ndiaye ise kendisini iyi hissettiğini, liglerin başlamasını iple çektiğini dile getirdi. 29 yaşındaki oyuncu Trabzon formasıyla bu sezon 13 maçta 1 gol attı.

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Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”

N'diaye'yi istemiyorlar
N'diaye'yi istemiyorlar

N'diaye'yi istemiyorlar

Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.

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