Badou Ndiaye, Trabzonspor'un teklifini kabul etti

Trabzonspor, teknik heyetin de onayıyla bir süredir orta sahada alternatif bir oyuncu arayışı içerisinde. Bu isimlerden biri de Süper Lig'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formalarını giymiş Badou Ndiaye idi. Ancak İngiliz ekibi Stoke City'nin istediği yüksek rakam nedeniyle bu hamle gerçekleşmemişti.

Stoke City kulübünün patronu Michael O'Neill takımdaki maliyetleri düşürmek için Trabzonspor'un 300 bin Euro'luk kiralama teklifini kabul etme kararı aldı.

İngiliz kulübünden haftada 35 bin Sterlin kazanan 30 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar kiralık verilecek ve satın alma opsiyonu Trabzonspor'a bırakılacak. Trabzonspor, Senegalli oyuncuya ise yıllık 650 bin Euro teklif edecek.

İngiltere Championship'te Stoke City ile bu sezon 13 maçta görev yapan Badou Ndiaye, toplamda 883 dakika sahada kaldı.

İNGİLİZ BASINI DA DUYURDU

İngiliz basını, bonservisine önemli rakamlar verilen ve yüksek maaşlar kazanan isimlerle yolları ayırmaya karar veren Stoke City'de Galatasaray'dan 16 milyon euroya transfer edilen Badou Ndiaye ile ayrılık konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Çıkan haberde, 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncunun Trabzonspor'a transfer olmaya çok yakın olduğu duyuruldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da Ndiaye ile ilgilendiği belirtilirken, Trabzonspor'un bu transferi satın alma opsiyonuyla gerçekleştirmek için bir adım önde olduğu vurgulandı. Stoke City ile vedaya hazırlanan Badou Ndiaye'nin 48 saat içerisinde Türkiye'ye gelerek transfer için son görüşmelerini yapacağı ifade edildi.

(Sabah)