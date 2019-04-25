Ndiaye: Motivasyonum en yüksek seviyede

28 yaşındaki yıldız isim, Galatasaray'ın her zaman final için mücadele edecek bir takım olduğuna dikkat çekerken, "Galatasaray her zaman için final oynayacak bir takım ve final için mücadele edecek bir takım. Bizim için normal." dedi.

"MOTİVASYON MAKSİMUM SEVİYEDE"

Ndiaye,takım motivasyonunun maksimum seviye olduğunu aktarırken, "Şu anda motivasyonum maksimum seviyede. Bundan sonra duyguları bir kenara bırakıp, iyi oynamalı ve tüm konsantrasyonumuzla 6 maçımızı oynamamız gerekiyor." diyerek konuşmasını sonlandırdı.