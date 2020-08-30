Ndiaye, 900 bin euro

AKŞAM

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Ndiaye için Stoke City'ye 900 bin euro önerdiğini duyurdu.

Stoke City’nin oyuncuyu 14.5 milyon pound karşılığında transfer ettiği hatırlatılan haberlerde, transferin 900 bin euro karşılığında gerçekleşmesi durumunda kulübün olağanüstü şekilde zarar edeceği de vurgulandı.