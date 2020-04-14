Ndiaye 1,5 ay daha idman yapamayacak

Senegalli oyuncunun yaklaşık 1 buçuk ay daha idman yapamayacağı öğrenildi. Tedavi sürecinin ardından hazırlıklara başlayacak olan 29 yaşındaki futbolcu, ligin yeniden başlayacağı tarihe kadar hazır olmayı hedefliyor. Devre arasında kadroya katılan Ndiaye, Bordo-Mavili forma ile 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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Al Hilal kulübü Kolombiyalı forvete, yıllık 10 milyon euro önerdi. Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ve 2 milyon euro bonus alan 34 yaşındaki forvetin maaşı 1.5 milyon dolar düşürülmüştü. Arap basınına göre; Falcao'ya Suudi Arabistan Kulübü'nden 2 kat maaş önerildi.
Inter ve Juventus'ta forma giymiş Kasımpaşa'nin golcüsü Thiam'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Inter'de Mourinho ile çalıştığım dönemde, ondan çok şey öğrendim. Antrenman nasıl yapılır, kazanmaya odaklı motivasyon, güçlü karakterli olmayı hep burada öğrendim.”
FIFA Hukuk İşleri Müdürü Emilio Garcia Silvero, kiralık oynayan futbolcuların takımlarında kalmayacaklarını söyledi: “30 Haziran'da sona eren sözleşmeler uzatılamaz. Kiralık olan oyuncular kendi takımlarına dönecek ancak transfer penceresi 1 Temmuz'da açılmayacağı için kendi kulüplerinde sahaya çıkamayacaklar.”
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gitmesine izin verilen Victor Ruiz ile indirim için protokol yapıldığı ortaya çıktı.
Abdurrahim Albayrak'ın telefonda bizzat görüştüğü Falcao, dünyadaki tüm yıldızların kazançlarını düşürmek zorunda kalacağını kabul ederek, ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Sarı- Kırmızılılar, bu kararın tüm takıma örnek olacağı görüşünde...
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni Ağustos ayında bitirmeyi planlıyor. Futbolun Avrupa'daki patronlarının hedefi üç hafta içinde şampiyonu belirlemek.
Trabzon'da adeta yeniden doğan Sörloth, “Bodo'da küme düşüyorduk ve beni oynatmıyorlardı. Bir apartmanda oturuyordum ve her şey çok karanlıktı. O günleri asla unutmam” dedi.