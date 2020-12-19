Ndao Galatasaray'a attığı golü anlattı: Hocam yap dedi ben de yaptım

Fatih Karagümrük'ün sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin gollerinden birini kaydede Alassane Ndao, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"İÇ SAHA, DIŞ SAHA FARK ETMEZ"

İç sahada 12 golün 7'sine katkısı olan Ndao, "Performansımın iç sahada iyi olması tesadüf, benim için fark etmiyor, ben her maça en iyi performansımı vermek için çıkıyorum." ifadelerini kullandı.



"HOCAM 'SAVUMA ARKASINA KOŞ' DEDİ, BEN DE YAPTIM"

Hocasının dediklerini uyguladığını belirten futbolcu, "Hocamız her zaman bize tavsiyeler veriyor, 2. yarı başlamadan önce bana savunma arkasına koşmamı söyledi, ben de 2. yarının başında onu uyguladım ve sonuca ulaştım" dedi.