Ndao Galatasaray'a attığı golü anlattı: Hocam yap dedi ben de yaptım

"İÇ SAHA, DIŞ SAHA FARK ETMEZ"
İç sahada 12 golün 7'sine katkısı olan Ndao, "Performansımın iç sahada iyi olması tesadüf, benim için fark etmiyor, ben her maça en iyi performansımı vermek için çıkıyorum." ifadelerini kullandı.
"HOCAM 'SAVUMA ARKASINA KOŞ' DEDİ, BEN DE YAPTIM"
Hocasının dediklerini uyguladığını belirten futbolcu, "Hocamız her zaman bize tavsiyeler veriyor, 2. yarı başlamadan önce bana savunma arkasına koşmamı söyledi, ben de 2. yarının başında onu uyguladım ve sonuca ulaştım" dedi.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hurma, “Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum” derken Onyekuru ile ilgilenmediklerini ve birkaç transfer daha yaptıklarını söyledi.
Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz (38), İstanbul'da bulunan bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Fatih Terim'in kırmızı kartıyla ilgili olarak “Bugün maçtan daha çok hocamızın atılması konuşulacak” diyen Şahin, “Artık kulübelere daha çok bakılmalı” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluşun ‘TFF'ye ödemeleri tam olarak yaptık' açıklamasını yalanladı. Federasyondan yapılan açıklamada “Digitürk, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir” ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Fatih Karagümrük'ün sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin gollerinden birini kaydede Alassane Ndao, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.