Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9222
  • 6,5855
  • 281.388
  • 111414
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks

NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks

NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks

Amerikan Basketbol Ligi'nde Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers'ı 111-104 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. 24 galibiyet, 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın ilk sırasında yer alan Bucks, aynı galibiyet yüzdesiyle Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunan Lakers'ı ağırladı.

Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, kenardan oyuna giren George Hill'in de 21 sayıyla sürüklediği Bucks, karşılaşmayı 111-104 kazandı. Ersan İlyasova ise 2 sayı kaydetti.

Bu sezon ilk kez üst üste maç kaybeden Lakers'ta Anthony Davis 36 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 blok, LeBron James 21 sayı, 12 ribaunt, 11 asist ve Danny Green 21 sayıyla oynadı.

(AA)


Dede olan Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi MasterChef'te!
'Keşke çocuğum olsaydı'
Ezhel asker oldu
Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer aileye girdi
<p>Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve

Kılıçdaroğlu´nun Katıldığı Açılış Öncesi Pankart Açmak İsteyen Kadına Müdahale

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri dudak uçuklattı

Hayvanların gazabına uğrayan insanlar