NBA'in son şampiyonlu Los Angeles Lakers sezona yenilgiyle girdi

NBA'de yeni sezon 2 karşılaşmayla başladı. Lakers'ın oyuncuları ve teknik heyeti, gelenek gereği sezon açılışında şampiyonluk yüzüklerini aldı. Fakat ilk maçlarında karşılaştıkları Los Angeles kentinin diğer takımı Clippers, sahadan galip ayrılan taraf oldu.
6 kişinin çift haneli skor ürettiği Clippers'ta Paul George ve Kawhi Leonard, toplam 59 sayı kaydetti. George 33 sayı, 6 ribaunt, Leonard 26 sayıyla oynadı.
Ev sahibi Lakers'ın yıldız oyuncuları LeBron James 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Anthony Davis ise 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. Montrezl Harrell 17 sayı, 10 ribaunt, Dennis Schröder de 14 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double" yaptı.
- DURANT PARKEYE GALİBİYETLE DÖNDÜ
Aşil tendonunun koptuğu 2019'un haziran ayından beri hiçbir resmi maçta oynamayan Kevin Durant'in, transferinden sonra ilk kez formasını giydiği Brooklyn Nets, eli ve bileğindeki kırık sebebiyle geçen sezon yalnızca 5 maça çıkan Stephen Curry'nin takımı Golden State Warriors'ı ağırladı.
Nets, Durant'in 22 sayı, 5 ribaunt, Kyrie Irving'in 26 sayı ve Caris LeVert'in 20 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ürettiği karşılaşmayı 125-99 kazandı.
Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 20 sayı, 10 asist ve çaylak oyuncu James Wiseman'ın 19 sayı, 6 ribauntluk performansı, mağlubiyeti önleyemedi.
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