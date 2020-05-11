NBA'in maaş sınırı, sonraki sezondan önce düşürülecek

NBA maaş sınırının, 2020-21 sezonundan önce mevcut 109.1 milyon dolardan düşürüleceği bildirildi.
Mart ayında NBA başkan Adam Silver, koronavirüs salgınının, finansal duruma nasıl zarar verebileceğini açıklamıştı.
NBA maaş sınırı, 1984-85 sezonunda oluşturulduğundan bu yana sadece iki kez düşmüştü (2002 ve 2009).
Bu sırada, lig süresiz olarak ertelenen 2019-20 sezonunu tamamlamak için seçenekleri araştırmaya devam ediyor. ESPN'den Adrian Wojnarowski, bu yılın playoff'larının geç bitmesinden ötürü, sonraki sezonun Ekim yerine Aralık ayında başlayabileceğini bildirmişti.
NBA sezonu 11 Mart'tan bu yana askıya alınmış durumda ve henüz resmi bir başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı.
(Sporx)
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