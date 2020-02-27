NBA'deki 'Türk derbisi'nde Cedi Osman'ın takımı kazandı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Cedi'nin forma giydiği Cavaliers, seyircisi önünde Furkan'ın takımı 76ers ile oynadığı mücadeleyi kazanarak son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.
Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayıyla sahanın en skoreri olurken, Tristan Thompson 14 sayı, 13 ribaunt, Larry Nance de 13 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 5 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.
76ers cephesinde Shake Milton 20, Furkan 14 ve Alec Burks 13 sayı kaydetti. Omzundan sakatlanarak ilk çeyrekte sahayı terk etmek zorunda kalan Joel Embiid, 3 sayıda kaldı.
- Doncic, Mavericks'in kulüp rekorunu egale etti
Teksas eyaleti takımları arasındaki karşılaşmada Dallas Mavericks, konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 109-103 mağlup etti.
Mavericks'in Sloven oyun kurucusu Luka Doncic, 26 sayı, 14 asist, 10 ribauntla bu sezon 13, kariyerinde 21. kez "triple double"a imza attı.
20 yaşındaki basketbolcu böylece 21 "triple double" ile Mavericks'in kulüp rekorunun sahibi Jason Kidd'i yakaladı. Kidd bu sayıya 500, Doncic ise 119 maçta ulaştı.
Spurs'te DeMar DeRozan'ın 27 sayı, 9 asist, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 108-94
Charlotte Hornets-New York Knicks: 107-101
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 110-106
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 120-130
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 126-129
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 140-112
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 103-109
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 92-102
Utah Jazz-Boston Celtics: 103-114
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