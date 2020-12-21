NBA'de yeni sezon başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle normal sezon formatında değişiklikler yapılan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020-21 sezonu, 23 Aralık Çarşamba günü sabaha karşı başlayacak.

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946'da başlayan NBA'in 75. sezonunun açılış gününde, 2 maç oynanacak. Yeni sezonun ilk maçı, geçen yıl sakatlıklarından dolayı sahalardan uzak kalan Golden State Warriors'tan eski takım arkadaşları Kevin Durant ile Stephen Curry'yi karşı karşıya getirecek.



Aşil tendonunun koptuğu 2019 final serisinin 5. karşılaşmasından beri hiçbir resmi maçta oynamayan Durant'in takımı Brooklyn Nets, eli ve bileğindeki kırık sebebiyle geçen sezon yalnızca 5 maça çıkan Curry'nin forma giydiği Warriors'ı ağırlayacak.

Kariyerinde 4 kez sayı kralı olan, bir kez normal sezonun, 2 kez de final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Durant, 2019 yazında anlaştığı Nets'in formasını da ilk defa giyecek.

Eylül ayında Nets'te göreve başlayan eski all-star basketbolcu Steve Nash ise başantrenörlük kariyerinin ilk deneyimini yaşayacak.

Aynı gün ayrıca Los Angeles kenti takımları da karşılaşacak. LeBron James-Anthony Davis ikilisinin sürüklediği son şampiyon Lakers, Kawhi Leonard ve Paul George'un forma giydiği Clippers'ı konuk edecek.

- NBA'DEKİ MİLLİ BASKETBOLCULARIN SAYISI 2'YE DÜŞTÜ



Milwaukee Bucks, 12 yıllık NBA kariyerinde maç başına 10,3 sayı ve 5,7 ribaunt üreten Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı. Böylece ligde, Türkiye Milli Takımı oyuncularından Cedi Osman ve Furkan Korkmaz kaldı.

Son 2 sezondur çift haneli sayı ortalaması bulunan Cedi ve geçen sezon 9,8 sayıyla kariyerinin en yüksek ortalamasına ulaşan Furkan'ın, NBA'deki 4. yılları olacak.

Cedi'nin formasını giydiği Cleveland Cavaliers ve Furkan'ın oynadığı Philadelphia 76ers, ligin ikinci gününde sahaya çıkacak. Cavaliers, Charlotte Hornets'ı, 76ers ise Washington Wizards'ı ağırlayacak.

13 maçın yapılacağı ikinci gün ayrıca Minnesota Timberwolves'un 2020 draftında ilk sıradan seçtiği Anthony Edwards da profesyonel kariyerine, Detroit Pistons karşısında adım atacak.

- TAKIMLAR, NORMAL SEZONDA 10 MAÇ AZ OYNAYACAK



Geçen sezonun pandemi yüzünden geç bitmesi, yeni sezonun ekim yerine aralık ayında başlamasına sebep oldu.

NBA yönetiminin bundan dolayı formatında değişikliğe gittiği 2020-21 normal sezonunda, 82 yerine 72 maç oynanacak. Play-off'lara katılacak son 4 takım, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10'uncu sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Buna göre, Doğu ve Batı konferanslarında normal sezonu 7 ile 8'inci sırada bitiren takımlar arasındaki maçın galibi, 7. olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmeyi kazanan takımlar da 8. sıradan play-off bileti alacak.

Geçen sezon lige verilen ara sonrası maçlar, Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde yapılmıştı. Fakat bu sezon takımlar, karşılaşmalara kendi sahalarında çıkacak. Takımlar, bulundukları eyaletlerdeki Kovid-19 protokelleri doğrultusunda salona sınırlı sayıda seyirci alabilecek.

2019'da tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan NBA'deki tek Kanada takımı Toronto Raptors ise ülkedeki kısıtlamalar nedeniyle maçlarını, ABD'nin Tampa kentinde oynayacak.

- ALL-STAR MAÇIYLA İLGİLİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR



Indiana Pacers'ın sahasında, 13-15 Şubat 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan NBA All-Star Hafta Sonu, Kovid-19 kaynaklı endişeler nedeniyle 3 yıl ertelendi. Indianapolis kentinin organizasyona, 17-19 Şubat 2024 tarihlerinde ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.

Normal sezona 6-11 Mart tarihlerinde ara verilecek. 2021 NBA All-Star Hafta Sonu'nun başka bir şehirde düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili karar ise ileri bir tarihte duyurulacak.

12 Mart'ta devam edecek normal sezon, 17 Mayıs'ta tamamlanacak. Play-in turnuvası 19-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 16 takımın katılacağı play-off'lar 23 Mayıs, 2021 NBA final serisi ise 9 Temmuz'da başlayacak.

- ŞAMPİYON LAKERS, KADROSUNU DAHA DA GÜÇLENDİRDİ



2016-17 sezonu öncesindeki yayın hakları anlaşmasıyla rekor seviyeye ulaşan "salary cap" (ücret tavanı), bu yıl değişmedi ve 109,14 milyon dolarda kaldı.

Yıldız oyuncular LeBron James ve Anthony Davis'in de aralarında bulunduğu derin kadrosuyla geçen sezon şampiyonluğa uzanan Los Angeles Lakers için 2020 yazı da hareketli geçti.

James ve Davis'in yanı sıra Markieff Morris, Kentavious Caldwell-Pope, Quinn Cook gibi rol oyuncularıyla da sözleşme yenileyen Lakers, geçen yılın en iyi 6. adamı seçilen Montrezl Harrell, all-star pivot Marc Gasol, Wesley Matthews ve Dennis Schröder'i de renklerine bağladı.

Geçen yıl normal sezonu lider bitiren ancak Doğu Konferansı yarı finalinde elenen Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun kontratını, 228,2 milyon dolar karşılığında 5 yıllığına uzattı. Son 2 yıldır normal sezonun MVP'si seçilen Yunan basketbolcu, lig tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye imza attı.

Bucks gibi konferans yarı finalinde elenerek hayal kırıklığı yaratan Los Angeles Clippers da all-star oyuncusu Paul George ile 190 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yazın en dikkati çeken transfer hamlesi ise all-star oyun kurucular Russell Westbrook ile John Wall'un yer değiştirdiği takas oldu. Washington Wizards, 2017'de normal sezonun MVP'si olan Westbrook'u, John Wall ve birinci tur draft hakkı karşılığında Houston Rockets'tan aldı.

Üst üste 5 kez all-star seçildikten sonra sol ayak aşil tendonu ve topuğundaki sakatlıklardan ötürü 2 yıldır sahaya çıkmayan Wall'un, Rockets'ta sergileyeceği performans merak konusu.

Wall gibi son yıllarda ciddi sakatlıklar yaşayan all-star oyuncular DeMarcus Cousins (Rockets), Blake Griffin (Detroit Pistons) ve Victor Oladipo (Indiana Pacers) da lige sağlıklı şekilde dönmeyi umuyor.

- GEÇEN SEZONDAN AKILDA KALANLAR



Draft 1 numarası: Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Normal sezon lideri: Milwaukee Bucks (56 galibiyet, 17 mağlubiyet)

Normal sezonun en değerli oyuncusu: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Normal sezonun sayı kralı: James Harden (Houston Rockets) - 34,3 sayı

Şampiyon: Los Angeles Lakers (Miami Heat'i 4-2 yendi)

Final serisinin en değerli oyuncusu: LeBron James (Los Angeles Lakers)

- NORMAL SEZONDAKİ TAKIM REKORLARI



En fazla galibiyet: Golden State Warriors (2015-16) - 73

En fazla mağlubiyet: Philadelphia 76ers (1972-73) - 73

En iyi galibiyet yüzdesi: Golden State Warriors (2015-16) 73-9 (yüzde 89)

En kötü galibiyet yüzdesi: Charlotte Bobcats (2011-12) 7-59 (yüzde 10,6)

En fazla sayı atılan maç: 370 sayı - Detroit Pistons: 186-Denver Nuggets: 184 (1983'te 3 kez uzatmaya giden karşılaşma, aynı zamanda bir takımın en çok sayı (186) attığı maç olarak da NBA tarihine geçti)

En az sayı atılan maç: 119 sayı - Milwaukee Hawks: 57-Boston Celtics: 62 (1955)