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  3. NBA'de son şampiyon Toronto Raptors, sezona Orleans Pelicans galibiyetiyle başladı

NBA'de son şampiyon Toronto Raptors, sezona Orleans Pelicans galibiyetiyle başladı

NBA'de son şampiyon Toronto Raptors, sezona Orleans Pelicans galibiyetiyle başladı

NBA'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Toronto Raptors, New Orleans Pelicans'ı konuk etti.

Maçın ilk periyodunu 30-27 önde tamamlayan Pelicans, devreye 61-56'lık üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği daha iyi oynayan Toronto Raptors skoru 88-86 lehine çevirdi. Son periyot müthiş çekişmeye sahne olurken normal süre 117-117 tamamlandı.

Uzatma periyodunda etkili hücum eden Toronto Raptors, New Orleans Pelicans'ı 130-122 mağlup etti.

Raptors'ta Pascal Siakam 34 sayı, 18 ribaund ile double-double yaptı. Fred VanVleet ise 34 sayı kaydetti. Pelicans'ta Nicolo Melli 14 sayı, 5 ribaund, 2 asist üretti. Brandon Ingram 22 sayıyla takımının en skoreri oldu.

(Sporx)

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