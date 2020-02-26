NBA'de Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 108-97 mağlup etti

SPOR GÜNDEMİ

Daum, Fener'e hoca önerdi: Tam size uygun, kaçırmayın Daum, Fener'e hoca önerdi: Tam size uygun, kaçırmayın Fenerbahçe’nin yeni hoca adayı Almanya’dan… Ersun Yanal konusunda belirsizlik devam ederken, F.Bahçe’ye eski çalıştırıcısı Daum’dan hoca önerisi geldi. Daum, Yönetime ‘Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var’ teklifinde bulundu.

Ve Sörloth Real Madrid'i açıkladı! 'Beşiktaş maçı öncesi...' Ve Sörloth Real Madrid'i açıkladı! 'Beşiktaş maçı öncesi...' Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”

Derbi sonrası Ozan Tufan'a büyük şok! Derbi sonrası Ozan Tufan'a büyük şok! Fenerbahçe - Galatasaray maçında sarı lacivertli takımın yıldız futbolcusu Ozan Tufan'ı izlemeye gelen İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'ın temsilcileri, 25 yaşındaki oyuncu için kararını verdi. Son dakika haberine göre; İngiliz takımının scoutları Ozan Tufan için Crystal Palace yönetimine olumsuz rapor sundular...

Beşiktaş'a Larin piyangosu! Beşiktaş'a Larin piyangosu! Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan golcü sıkıntısı devam ederken, beğenilmeyerek Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiralanan Cyle Larin performansıyla göz kamaştırıyor. Son dakika haberine göre; Belçika temsilcisinin 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş Larin'den gelecek parayla yeni bir golcü alacak.

Anelka, Ali Koç'tan görev bekliyor Anelka, Ali Koç'tan görev bekliyor Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Nicolas Anelka, başkan Ali Koç’a zaman verilmesi gerektiğini belirtti ve göreve hazır olduğunu dile getirdi.

Yanal, Ali Koç'u bu sözlerle ikna etti: Eleştiriliyorum ancak... Yanal, Ali Koç'u bu sözlerle ikna etti: Eleştiriliyorum ancak... Kadıköy'de Galatasaray'dan aldığı 3-1'lik yenilginin şokunu yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, göreve devam kararı aldı. Yanal, “mücadeleden kaçmayacağım” dedi.