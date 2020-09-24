NBA'de Miami Heat, konferans finallerinde seriyi 3-1 yaptı

Erol Bulut savunmayı çözdü, sıra hücumda

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son iki sezonda en çok sıkıntı yaşanan defansa neşteri vurdu, burada başarılı oldu. Bulut, şimdi de ekip üzerinde rötuşlar yaparak arzuladığı takıma ulaşmak isteyecek.