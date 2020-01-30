  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 08:00
  • |
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 08:00

NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua

NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua

Paylaş

NBA’de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi.

AKŞAM

Salonda saha kenarında bulunan panolara ‘Elazığ dualarımız sizinle!’ ve ‘Malatya’ yazıları yazıldı. Cleveland’da forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Maç boyunca panolara ‘Elazığ dualarımız sizinle’ ve potalara ‘Malatya’ yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Novak İstanbul'da

title

Başkan'dan '1' gönderme

title

Şilililer'in listesi

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Taraftara Seslendi

SPOR GÜNDEMİ

Hem zirve hem krallık yarışı
Hem zirve hem krallık yarışı

Hem zirve hem krallık yarışı

Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.

5. kez Ali Palabıyık
5. kez Ali Palabıyık

5. kez Ali Palabıyık

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.

19.03'te 10 numara buluşma
19.03'te 10 numara buluşma

19.03'te 10 numara buluşma

Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.

Şubatta evinde
Şubatta evinde

Şubatta evinde

ASLAN, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.

NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua
NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua

NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua

NBA’de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi.

Aslan'da Diagne sürprizi
Aslan'da Diagne sürprizi

Aslan'da Diagne sürprizi

G.Saray’da Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar ve Andone’un dönüşünde nasıl bir performans göstereceği, soru işaretleri yarattı. Brugge’ün, dün Aslan’a yaptığı teklif sonrası Senegalli için kapılar açılmış olabilir!

'Adil Rami'yi istemiyoruz'
'Adil Rami'yi istemiyoruz'

'Adil Rami'yi istemiyoruz'

FENERBAHÇE’DE istenmeyen adamların başında gelen Adil Rami’ye İngiltere’den de kötü haber geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.