NBA'de kalan maçlar için çılgın öneri: 'Gemide oynansın'

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA maçları için eski basketbolcus Jay Williams'tan çok konuşulacak bir teklif geldi...

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hastalığa yakalananların sayısı 800 bini geçmiş durumda.

Spor dünyasında da birçok organizasyon ya ertelendi ya da iptal edildi. Avrupa'da Belarus dışındaki tüm ligler ertelenirken maçların ne zaman oynanacağı merak konusu...

Şu ana kadar Mayıs sonu ve Haziran başı fikirleri ön plana çıkmış durumda ancak henüz kesinleşen bir şey yok. Karşılaşmaların nerede oynanacağı ise en büyük soru işaretlerinden birisi...

Geçtiğimiz günlerde Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'Tüm maçlar Antalya'da oynanabilir' derken Spor Turizm Birliği Başkanı Şamil Yaşacan, bu öneriye 'Tüm dünya takımları burada oynayabilir' diye destek verdi.

Murat Fevzi Tanırlı ise geçtiğimiz günlerde ortaya koyduğu öneri ile dikkat çekmiş ve "İngiltere haritasında merkezi bir konumda yer alan Midlands’da 1 ya da 1.5 aylık hızlandırılmış turla kalan 92 maç tamamlanabilir. Gerekli tüm tedbirlerin alınarak maçların Midlands’daki statlarda oynanabilir." demişti.

JAY WILLIAMS'TAN İLGİNÇ ÖNERİ

Avrupa ve dünyada bu konu tartışılırken. NBA'de bir dönem forma giyen Jay Williams’tan ilginç bir öneri geldi.

Eski basketbolcu, yeni yorumcu Jay Williams, NBA’de kalan maçları tatil havasında bitirme teklifinde bulundu: "Maçlar gemilere kurulacak kortlarda oynansın, oyuncu aileleri de gemiye alınsın."

2002 yılında draft’ta 2. sırada Chicago Bulls Kulübü tarafından seçilen ancak geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle sakatlanan ve kariyeri çok kısa sürdükten sonra şu sıralar spor yorumculuğu yapan Williams, “İki büyük cruise (gezi) gemisi kiralanıp maçlar burada yapılabilir. Batı ve Doğu konferansları için ayrı ayrı iki gemi kiralanır, maçlar burada inşa edilecek bir kortta oynanır” ifadelerini kullandı.

Organizasyonun bir tatil havasında geçebileceğini, oyuncuların eş ve çocuklarının da gemiye alınabileceğini kaydeden 1981 doğumlu basketbolcu şöyle devam etti:

“Sahile gitmenize gerek kalmaz, organizasyon boyuncu herkes gemide olur. Belki 40 gün sürer belki daha fazla... Oyuncular ve aileleri böylece salgından izole olur. Bu şekilde doğrudan play-off’lar oynatılabilir. Her takıma hazırlanması için bir hafta süre de verilebilir. İki konferansın da şampiyonları finalde karşılaşır.”

NBA yönetimininse ligi tek bir yerde oynanacak maçlarla bitirmeyi planladığı öne sürüldü. New York Times’ın haberine göre lig yönetimi normal sezonda kalan maçları oynatmadan doğrudan play-off’lara başlamanın hesaplarını yapıyor. Tüm maçların tek bir yerde seyircisiz olarak oynatılması planlanırken, tek maçlı eleminasyon sistemi teklifi takımlar arasında kabul görmedi.

Yedi maçlık serilerin beşe maça düşürülmesi düşünülürken, çok zorda kalınırsa üç karşılaşmadan ikisini kazanacak ekibin tur atlayacağı bir sistem de uygulanabilecek.

Ancak bu teklife ABD Başkanı Donald Trump'ın nasıl bir cevap vereceği henüz bilinmiyor.