NBA'de Ja Morant yılın çaylağı seçildi

NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon 67 maçta 17,8 sayı, 7,3 asist ve 3,9 ribaunt ortalamasıyla oynayan 21 yaşındaki ABD'li basketbolcu, yapılan oylamanın ardından yılın çaylağı ödülünü kazandı.
Morant, 2001-02 sezonunda "yılın çaylağı" seçilen Pau Gasol’un ardından bu ödülü kazanan ilk Memphis Grizzlies oyuncusu oldu.
Oylamada, Miami Heat forması giyen Kendrick Nunn ikinci, New Orleans Pelicans'ta oynayan Zion Williamson ise üçüncü sırada yer aldı.
Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.
Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.
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