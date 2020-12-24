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aksam.com.tr
  • 24 Aralık 2020 Perşembe 23:33
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NBA'de 558 testin 2'si pozitif çıktı

NBA'de 558 testin 2'si pozitif çıktı

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde iki oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 16 Aralık'tan itibaren 558 basketbolcuya uygulanan testler sonucunda iki pozitif vaka tespit edildi.

Ligde testi pozitif sonuçlanan kişiler, protokoller doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

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