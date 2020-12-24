NBA'de 558 testin 2'si pozitif çıktı

NBA'den yapılan açıklamaya göre 16 Aralık'tan itibaren 558 basketbolcuya uygulanan testler sonucunda iki pozitif vaka tespit edildi.
Ligde testi pozitif sonuçlanan kişiler, protokoller doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezayla ilgili açıklama yayımladı. Sarı-Kırmızılılar karara itiraz edeceğini açıklarken “Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır” ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçta Domagoj Vida'nın golünde asisti yapan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.
Süper Lig'in 14. Hafta maçında Kayserispor sahasında Konyaspor'u ağırladı. 87. dakikaya 1-0 önde giren Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.