NBA'de 3 play-off maçı daha ertelendi

NBA'den yapılan açıklamada, ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının ardından Milwaukee Buckslı oyuncuların önderliğinde başlayan maçlara çıkmama protestosuna ilişkin bilgi verildi.
NBA Başkan Yardımcısı Mike Bass, play-off turunda Denver Nuggets-Utah Jazz, Boston Celtics-Toronto Raptors ve Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks arasındaki maçların da erteleneceğini belirtti.
Turnuvanın iki günlük zorunlu aranın ardından yeniden başlayacağına inandığını belirten Bass, "Umarım play-off turu aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Bu yönde umudumuz var. Yönetim olarak, bazı NBA oyuncuları ve takım yöneticileri ile bu konuları görüşmek için video konferans yapacağız. Bu görüşmelere, NBA İşçi İlişkileri Komitesi Başkanı Micheal Jordan da katılacak." ifadelerini kullandı.
NBA play-off'larında, Milwaukee Bucks-Orlando Magic, Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City Thunder maçları, oyuncuların sahaya çıkmamasının ardından ertelenmişti.
ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucunda öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan protestolar tüm ülkeye yayılmış ve "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketine dönüşmüştü.
Yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kolombiyalı gazeteci Juan Carlos Pamo da transferle ilgili “Kesin olarak teyit ettik. Galatasaray, Oscar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu Galatasaray'a katılmak için bu akşam İstanbul'a uçuyor” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü ve henüz imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını açıkladı.
Trabzonspor'un Nijeryalı sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. 31 yaşındaki futbolcu, ‘Fenerbahçe'den sana bir teklif geldi mi?' sorusuna, “Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum” dedi ancak “Eğer ayrılacaksam Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı” diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.
Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”
Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.