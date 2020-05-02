NBA'de 2020 draftına koronavirüs engeli

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe ilk transferini yaptı! İmzalar atıldı Fenerbahçe ilk transferini yaptı! İmzalar atıldı Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı. Fenerbahçe, yine 3. Lig'de 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur transferini de bitirmek üzere. İzmir ekibiyle anlaşma sağlanırken imzalar kısa süre içinde atılacak.

4 yıl önce 'düşünmeden onu alırdım' dediği yıldıza sonunda kavuşuyor 4 yıl önce 'düşünmeden onu alırdım' dediği yıldıza sonunda kavuşuyor Galatasaray'ın yüksek maaşından kurtulmak istediği ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Radamel Falcao ile yollarını ayırabilir. Hırvat basını, Sarı-Kırmızılıların Falcao'nun yerine Mario Mandzukic'i istediğini yazdı.

Yeni hocayı Emre buldu: Başkanım takımın başına onu getirelim Yeni hocayı Emre buldu: Başkanım takımın başına onu getirelim Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.

Terim'e dert yandılar: Fenerbahçe bizi rahatsız ediyor Terim'e dert yandılar: Fenerbahçe bizi rahatsız ediyor Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.

Fener'e ilaç gibi transfer! Agresif, hızlı, teknik... Fener'e ilaç gibi transfer! Agresif, hızlı, teknik... Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar yaşayan ve gelecek sezonun ilk transfer hedefi olarak bu bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Villarreal'in gözden çıkardığı Arjantinli savunmacı Ramiro Funes Mori'yi kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak. 29 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.

Mesut Özil yine gönülleri fethetti! 713 bin TL'lik bağış Mesut Özil yine gönülleri fethetti! 713 bin TL'lik bağış Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettiriyor. Türk Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Özil, bu kez de Kızılay'ın "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla yürüttüğü Ramazan Kampanyasına bağışta bulundu.