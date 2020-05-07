NBA yönetimi normale dönüş için harekete geçti! Antrenmanlar başlıyor...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İnsanları artık spor salonlarında görmek istiyorum" açıklamasının ardından NBA yönetimi de harekete geçti.
ABD’yi etkisi altına alan corona virüs, ülkede vaka sayısını 1 milyonun üzerine taşırken, şu ana kadar 75 bin kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Spor müsabakalarının ülkede geç ertelenmesi tepki çekerken, bu tablo karşısında ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs sebebiyle ertelenen spor müsabakaları hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Trump, "Tüm maçlar er ya da geç oynanacak. Stadyumlara, salonlara taraftarların geri dönmesini istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede bunu yapmak istiyoruz. Eminim ki onlar da salonlara geri dönmek istiyordur. Hepimiz spor müsabakalarını izlemek istiyoruz. Ertelenen tüm spor organizasyonlarını ağustos ayından önce başlatmak istiyoruz. Ağustosu bulmasını istemiyoruz. Ben daha erken başlatılması düşüncesindeyim. Haziran veya temmuz olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
MAYIS AYINDA PARKEYE ÇIKILMASI BEKLENİYOR
Bu açıklamaların ardından harekete geçen NBA yönetimi, ABD basınında yer alan haberlere göre, ligdeki 30 takımın 8 Mayıs’tan itibaren antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına göre başlayabileceğini duyurdu.
Bu gelişmenin ardından takımların mayıs ayında parkeye çıkması beklenirken, liglerin ise yaz aylarında sporseverlerle buluşması bekleniyor. Bu durumda bir grup taraftarın müsabakaların tekrar oynanması görüşünde olduğu öğrenilirken, diğer kesimin ise bu durumun corona virüs salgınını daha da hızlandırabileceğini düşündüğü öğrenildi.
(NTV Spor)
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