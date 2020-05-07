  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:12
  • |
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:12

NBA yönetimi normale dönüş için harekete geçti! Antrenmanlar başlıyor...

NBA yönetimi normale dönüş için harekete geçti! Antrenmanlar başlıyor...

Paylaş

NBA yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından normale dönüş için harekete geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İnsanları artık spor salonlarında görmek istiyorum" açıklamasının ardından NBA yönetimi de harekete geçti.

ABD’yi etkisi altına alan corona virüs, ülkede vaka sayısını 1 milyonun üzerine taşırken, şu ana kadar 75 bin kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Spor müsabakalarının ülkede geç ertelenmesi tepki çekerken, bu tablo karşısında ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs sebebiyle ertelenen spor müsabakaları hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, "Tüm maçlar er ya da geç oynanacak. Stadyumlara, salonlara taraftarların geri dönmesini istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede bunu yapmak istiyoruz. Eminim ki onlar da salonlara geri dönmek istiyordur. Hepimiz spor müsabakalarını izlemek istiyoruz. Ertelenen tüm spor organizasyonlarını ağustos ayından önce başlatmak istiyoruz. Ağustosu bulmasını istemiyoruz. Ben daha erken başlatılması düşüncesindeyim. Haziran veya temmuz olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

MAYIS AYINDA PARKEYE ÇIKILMASI BEKLENİYOR

Bu açıklamaların ardından harekete geçen NBA yönetimi, ABD basınında yer alan haberlere göre, ligdeki 30 takımın 8 Mayıs’tan itibaren antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına göre başlayabileceğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından takımların mayıs ayında parkeye çıkması beklenirken, liglerin ise yaz aylarında sporseverlerle buluşması bekleniyor. Bu durumda bir grup taraftarın müsabakaların tekrar oynanması görüşünde olduğu öğrenilirken, diğer kesimin ise bu durumun corona virüs salgınını daha da hızlandırabileceğini düşündüğü öğrenildi.

(NTV Spor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Torinolu bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

title

İran basını, Fenerbahçe'nin Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshettiğini yazdı

title

Beşiktaş'tan flaş Karius kararı! FIFA'ya gidecekler

Trabzonspor gruplar halinde çalışıyor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

İran basınının son dakika olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe, sezon başında İran'ın İstiklal takımından 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.

Ligin dev ekibi şokta! 38 koronavirüs testi pozitif çıktı
Ligin dev ekibi şokta! 38 koronavirüs testi pozitif çıktı

Ligin dev ekibi şokta! 38 koronavirüs testi pozitif çıktı

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline yaptığı toplam 293 koronavirüs testinin 38'inin pozitif çıktığını açıkladı.

Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm
Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm

Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm

Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”

Bjelica'ya 2 milyon euro
Bjelica'ya 2 milyon euro

Bjelica'ya 2 milyon euro

Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.

Milli yıldız Cimbom'a! 'Pazarlık yapmadan imzayı atarım'
Milli yıldız Cimbom'a! 'Pazarlık yapmadan imzayı atarım'

Milli yıldız Cimbom'a! 'Pazarlık yapmadan imzayı atarım'

Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.

Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar...
Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar...

Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar...

Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.

Jose Sosa'ya şaka gibi teklif
Jose Sosa'ya şaka gibi teklif

Jose Sosa'ya şaka gibi teklif

Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.