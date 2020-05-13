NBA yıldızları liglerin başlamasını istiyor

Bir ankete cevap veren NBA oyuncuları, sezonun devamı konusunda çoğunluk sağladı.

ESPN'in verdiği habere göre gayrı resmi bir anket yapılan oyuncuların büyük çoğunluğu, sezonun kalanının devamı konusunda olumlu oy kullandı.

Habere göre oyunculardan sadece 'evet' ya da 'hayır' sorusunun cevaplanması istendi ve 'evet' ankette çoğunluk çıkan şık oldu.

Bununla birlikte NBPA ise, oyuncularla bir toplu konferans görüşmesi yaparak fikir alışverişinde bulundu. LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Stephen Curry, Damian Lillard ve Russell Westbrook gibi yıldızların katıldığı bu görüşmeden de maçlara devam edilmesi konusu ağırlık kazandı.

NBA'de normal sezon Mart ayında askıya alınmıştı.