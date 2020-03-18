NBA yıldızı Kevin Durant koronavirüse yakalandı

Spor Toto Süper Lig erteleme maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor... İşte iki takımın da ilk 11'leri.

Ve UEFA'dan beklenen karar: 2021'e erteledik

UEFA, TFF de dahil 55 temsilcisiyle birlikte telekonferans ile bir araya geldi. Koronavirüs salgınının futbol dünyasında oluşturduğu sorunların ele alındığı toplantıda bu yıl içinde düzenlenecek tüm turnuvaların son durumu tartışıldı. Bu bağlamda EURO 2020, 2021 yılına ertelendi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ise 'koronavirüs tehdidi sona erene kadar' askıya alındı.