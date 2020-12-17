NBA tarihine geçen Antetokounmpo ilk kez konuştu

Milwaukee Bucks ile 5 yıl için 228 milyon Dolar'a anlaşarak tarihi sözleşmeye imza atan Giannis Antetokounmpo ilk kez konuştu.

Takımı Milwaukee Bucks ile 2025 yılına kadar sözleşmesini uzatan 26 yaşındaki oyuncu, "Burası benim evim. Burası çocuklarımı büyütmek istediğim yer. Ailem burada iyi hissediyor. Sözümün eriyim" açıklamasını yaptı.

Parlons-Basket'e konuşan Yunan oyuncu, "Gitmek için karar veren ve formaları yakılan oyuncular gördüm. Bunun başıma gelmesini istemiyorum" dedi.

LeBron James, Miami Heat için Cleveland Cavaliers'tan ayrılınca Cleveland taraftarı James'in formasını yakmıştı.