NBA tarihine geçen Antetokounmpo ilk kez konuştu

Takımı Milwaukee Bucks ile 2025 yılına kadar sözleşmesini uzatan 26 yaşındaki oyuncu, "Burası benim evim. Burası çocuklarımı büyütmek istediğim yer. Ailem burada iyi hissediyor. Sözümün eriyim" açıklamasını yaptı.
Parlons-Basket'e konuşan Yunan oyuncu, "Gitmek için karar veren ve formaları yakılan oyuncular gördüm. Bunun başıma gelmesini istemiyorum" dedi.
LeBron James, Miami Heat için Cleveland Cavaliers'tan ayrılınca Cleveland taraftarı James'in formasını yakmıştı.
Sivasspor, 90+3. dakikada Kayode'nin kaydettiği golle Giresunspor'u 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani, Southampton maçının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı yüzünden İngiltere Futbol Kurumu (FA) tarafından 3 maç cezaya çarptırıldı.
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta teknik ekipten bir kişi ile bir idari çalışanın yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.
Serbest stil 70 kiloda milli güreşçi Haydar Yavuz, Dünya Kupası'nda finalde Polonyalı rakibi Gadzhiev'e yenildi ve gümüş madalya aldı.
Radamel Falcao'yu gözden çıkaran Galatasaray'ın Gent forması giyen Roman Yaremchuk için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.
DETAY
• 25 yaşındaki golcü, Sporting ve Roma'nın da transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.
• Belçika Jupiler Pro Lig'de 13 maça çıkan Ukraynalı forvet 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Futbolda takımların maç sırasında değişim hakkı dolsa da sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncuların fazladan kontenjanla değiştirilmesine ilişkin yeni kural, İngiltere Premier League'de ocak ayından itibaren uygulanabilecek.