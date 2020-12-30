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aksam.com.tr
  • 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:31
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NBA rüzgarı devam ediyor! İşte gecenin sonuçları...

NBA rüzgarı devam ediyor! İşte gecenin sonuçları...

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Milwaukee Bucks, Miami Heat'i 144-97 yenmeyi başarırken 29 üçlük isabetiyle NBA rekorunu kırdı.

NBA'e 10 maçla devam edildi.

Milwaukee Bucks, Miami Heat'i 144-97 yenmeyi başarırken 29 üçlük isabetiyle NBA tarihinin rekorunu kırmayı başardı. Önceki rekor 27 üçlük ile 7 Nisan 2019'da Phoenix Suns'a karşı oynanan maçta Houston Rockets'a aitti.

NBA'de gecenin sonuçları

Indiana Pacers 111-116 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 86-95 New York Knicks

Washington Wizards 107-115 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 100-93 Toronto Raptors

Detroit Pistons 106-116 Golden State Warriors

Miami Heat 97-144 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 107-118 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 124-101 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 111-86 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 125-115 Denver Nuggets

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