NBA rüzgarı devam ediyor! İşte gecenin sonuçları...

NBA'e 10 maçla devam edildi.
Milwaukee Bucks, Miami Heat'i 144-97 yenmeyi başarırken 29 üçlük isabetiyle NBA tarihinin rekorunu kırmayı başardı. Önceki rekor 27 üçlük ile 7 Nisan 2019'da Phoenix Suns'a karşı oynanan maçta Houston Rockets'a aitti.
NBA'de gecenin sonuçları
Indiana Pacers 111-116 Boston Celtics
Cleveland Cavaliers 86-95 New York Knicks
Washington Wizards 107-115 Chicago Bulls
Philadelphia 76ers 100-93 Toronto Raptors
Detroit Pistons 106-116 Golden State Warriors
Miami Heat 97-144 Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder 107-118 Orlando Magic
Los Angeles Clippers 124-101 Minnesota Timberwolves
Phoenix Suns 111-86 New Orleans Pelicans
Sacramento Kings 125-115 Denver Nuggets
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