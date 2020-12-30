NBA rüzgarı devam ediyor! İşte gecenin sonuçları...

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü bir forvet oyuncusu ile görüşmelere başladı.

Meğer bu yüzden hala sahalara dönememiş! Meğer bu yüzden hala sahalara dönememiş! Kasım ayındaki milli arada, Hollanda milli takım kampında koronavirüse yakalanan Ryan Babel'in neden hala sahalara dönmediği ortaya çıktı. 34 yaşındaki futbolcunun hastalığı çok ağır geçirdiği ve 12 kilo kaybettiği öğrenildi.

Mesut Özil'de son dakika! Fenerbahçe'ye gün doğdu Mesut Özil'de son dakika! Fenerbahçe'ye gün doğdu Mesut Özil'i gözden çıkaran Arsenal, futbolcuyla devre arasında yollarını ayırma kararı aldı. Yüksek maaşı sebebiyle taliplerinin çekingen davrandığı Özil için Topçular, oyuncunun maaşının büyük bir kısmını ödemeye hazır.

Galatasaray Sörloth için girişimlerini sürdürüyor Galatasaray Sörloth için girişimlerini sürdürüyor Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için düğmeye bastı. RB Leipzig ile Trabzonspor arasında yapılan 'transfer önceliği' anlaşmasının aşılması için de çözüm aranıyor.

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında Skoda'dan aldığı darbe sonucu ayağında kırık meydana gelen Uruguaylı yıldız kaleci Muslera'dan Sarı Kırmızılılara kötü haber geldi.