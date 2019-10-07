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NBA ile Çin arasındaki kriz giderek büyüyor

NBA ile Çin arasındaki kriz giderek büyüyor

NBA'in en büyük pazarlarından olan Çin ile yaşadığı kriz giderek derinleşiyor. Houston Rockets Genel Menajeri'nin bir paylaşımıyla başlayan tartışmalar, şimdiden milyar dolarlık anlaşmaların çöpe gitmesine sebep oldu.

NBA ile Çin arasındaki gerginlik büyüyor.

Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey’nin Çin ve Hong Kong arasındaki politikalarla ilgili bir paylaşımının sonuçları çok büyük oldu.

Morey'nin Hong Kong'lu göstericileri destekleyen paylaşımı, Çinli yetkilileri kızdırdı.

Houston Rockets'ın sponsorlarından olan bazı Çin bankaları, anlaşmalarını sonlandırdıklarını açıkladı.

NBA'in Çin'deki haklarına sahip olan kuruluş da Houston Rockets'ın karşılaşmalarını yayınlamayacaklarını bildirdi.

En çarpıcı gelişmelerden biri ise Çin Basketbol Federasyonu'nda yaşandı.

Houston Rockets efsanelerinden olan eski basketbolcu ve federasyonu başkanı Yao Ming, NBA ile bütün işbirliklerini durdurduklarını açıkladı.

Gelişmelere NBA tarafından da açıklama getirildi.

Paylaşımını silen Daryl Morey, bir özür mesajı yayımladı.

NBA sözcüsü Mike Bass da bir yazılı açıklama ile Morey’nin görüşlerinin Çin’deki NBA taraftarlarını gücendirmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

(TRT Spor)

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